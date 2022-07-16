Россия застряла в представлении мирового порядка XIX века с агрессивной внешней экспансией и колониальной ментальностью – министр финансов Украины

Марченко: Причина мировых кризисов – не "война в Украине", как мы обычно читаем в СМИ. Фраза "война в Украине" даже не содержит слова "Россия" Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Встреча была посвящена Украине, обсуждению факторов и последствий нарастающего глобального экономического кризиса.

Марченко заявил, что политика баланса сил полностью трансформируется. Ранее мировой порядок был установлен на основе определенных исторических событий и их последствий. Но теперь условия изменились, так как война, начатая Россией, означает завершение существующего мирового порядка.

"Россия застряла в воображении мирового порядка XIX века с агрессивной внешней экспансией и колониальной ментальностью. Этого факта предостаточно, чтобы не рассматривать Россию как глобального игрока в XXI веке. Во время предыдущей встречи G20 в апреле я говорил о том, что для правильного выбора нужно правильное время. И если не будет правильного выбора, мировая финансовая система может перейти к состоянию выживания. К сожалению, мы уже видим эти изменения", – сказал министр.

Он подчеркнул, что цивилизованный мир начинает утопать в многочисленных кризисах.

"Но причина отсутствия продовольственной безопасности, роста цен на энергоносители, кризиса стоимости жизни, гуманитарного кризиса – не война в Украине, как мы обычно слышим и читаем в СМИ. Фраза "война в Украине" даже не содержит слова "Россия". Именно Россия и только Россия виновата в этих кризисах и уже сделала жизнь почти в каждой из ваших стран более тяжелой, более нестабильной и турбулентной", – сказал Марченко.

Марченко напомнил, что именно Россия вынуждает ООН и МВФ ломать голову над тем, как спасти африканские страны от голода, ЕЦБ – над тем, как сдержать инфляцию в еврозоне, США – над энергетической безопасностью во всем мире.

"Не много ли чести для террористического государства, которым является Россия, чтобы так много стран мира погрязли в созданных РФ проблемах?" – спросил министр финансов.

Он призвал остановить причину этих проблем, введя более жесткие санкции.

"Речь идет не о том, чтобы сделать правильный выбор, принимая чью-либо сторону. Речь идет о том, чтобы жить в мире взаимного уважения в противовес миру, где нет правил и не признают границ. Давайте не дадим перечеркнуть прогресс, которого мы достигли в построении мирового порядка", – подытожил Марченко.