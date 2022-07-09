Кремль планирует обрушить на страны ЕС беспрецедентное миграционное цунами – экс-нардеп

Из стран, которые зависят от экспорта украинского зерна, в Европу могут хлынуть миллионы мигрантов Фото: EPA

Блокада оккупантами украинских портов и маршрутов в Черном море – лишь часть плана, отмечает Высоцкий. Ключевым звеном, по его убеждению, является появление в Европе миллионов беженцев из охваченных продовольственным кризисом стран Африки и Ближнего Востока.

Журналист напомнил, что более 22 млн тонн зерновых до сих пор находится в украинских хранилищах. Из-за постоянной угрозы российской вооруженной агрессии, в частности, мин в акватории Черного моря, Украина не может направить это продовольствие на мировой рынок.

"И уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями глобальной катастрофы – голода во многих странах Африки и Ближнего Востока. Времени на решение проблемы деблокирования украинских портов катастрофически мало, и любое затягивание этой проблемы будет иметь также глобальные миграционные последствия", – заявляет Высоцкий.

Москва, по его мнению, планирует спровоцировать одновременное перемещение миллионов людей в страны, которые РФ видит своими стратегическими соперниками. Этот удар планируется нанести в первую очередь по социальным и финансовым институтам западных стран.

В результате всплеска миграции, прогнозирует Высоцкий, мощное давление на инфраструктуру и систему управления углубит внутренние политические, социальные и экономические проблемы государств, которым Россия хочет создать проблемы. Это попытка ударить по Европейскому союзу, отмечает нардеп, где к энергетическому кризису и другим проблемам добавится миграционный.

По словам автора, для реализации этого сценария у РФ есть давно наработанные схемы, действующие не одно десятилетие. Это подконтрольные ее спецслужбам каналы поставки оружия, наркотиков и нелегалов.

"Поскольку российские спецслужбы также контролируют значительную часть миграционных евразийских потоков, очевидно, что они задействуют и каналы международного наркотрафика, через которые будут организованно направлять потоки нелегальных мигрантов из стран, которые будут страдать от голода. Это и есть "план Б" Путина", – отмечает экс-нардеп.

По его убеждению, европейские лидеры должны ясно осознать угрозу и оперативно запустить сценарии по деблокированию украинских портов и выходу украинского зерна на внешние рынки. Иначе нерешенная проблема очень скоро способна перерасти в "беспрецедентное миграционное цунами", заключает Высоцкий.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Из-за блокировки Россией экспорта продовольствия из морских портов Украины в некоторых странах Африки и Азии может начаться голод, что приведет к миграционному кризису в Европе, заявил Зеленский. По его мнению, это часть плана России, которая хочет нанести "миграционный удар" по Европе.