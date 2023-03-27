Суд арестовал экс-главу зерновой госкорпорации Украины по делу о $60 млн ущерба, залог – 60 млн грн

"Суд арестовал экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации с возможностью внесения залога в 60 млн грн", – сказала она.

Экс-чиновник был задержан в Вильнюсе в октябре 2019 года в результате "успешно проведенной совместной операции детективов Национального бюро и правоохранителей двух стран".

13 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывшего председателя правления, подозреваемого в причастности к нанесению более $60 млн ущерба предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.