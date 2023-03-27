Суд арестовал экс-главу зерновой госкорпорации Украины по делу о $60 млн ущерба, залог – 60 млн грн

"Суд арестовал экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации с возможностью внесения залога в 60 млн грн", – сказала она.
Экс-чиновник был задержан в Вильнюсе в октябре 2019 года в результате "успешно проведенной совместной операции детективов Национального бюро и правоохранителей двух стран".
13 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывшего председателя правления, подозреваемого в причастности к нанесению более $60 млн ущерба предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.
По данным следствия, чиновники госпредприятия и представитель международного зернотрейдера организовали коррупционную схему. Принадлежащее госкомпании зерно через ряд субъектов отправили в Саудовскую Аравию на условии послеоплаты. В результате госпредприятие не получило деньги за зерно.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
По делу проходят и другие фигуранты. "Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск", – объяснили в НАБУ.