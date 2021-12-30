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В ДТЭК заявили, что экономический эффект от цифровой трансформации компании превысил 600 млн грн

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Среди новшеств использование дронов с высокоточным тепловизором, которые диагностируют состояние электросетей
Среди новшеств – использование дронов с высокоточным тепловизором, которые диагностируют состояние электросетей
Фото: dtek.com

Программа Modus по цифровой трансформации ДТЭК действует в течение трех лет, за это время ее экономический эффект превысил 600 млн грн, сообщил в комментарии "РБК-Украина" директор по информационным технологиям ДТЭК и руководитель программы Modus Дмитрий Осыка.

"Главной целью нашей цифровой трансформации наряду с оптимизацией затрат остается повышение надежности производственных процессов и безопасности наших людей, улучшение операционной эффективности, гибкости и управления бизнесом, повышение связи с клиентами. Но у цифровой трансформации есть и прямые экономические эффекты. Сегодня я могу озвучить цифру в 600+ млн грн экономического эффекта от внедрения цифровых технологий, и каждый день она увеличивается", – отметил топ-менеджер.

Он добавил, что одним из примеров цифровой трансформации можно назвать проект "Ведение режима на ТЭС". Для его реализации разработали нейронную сеть: она сообщает машинисту оптимальные параметры работы энергоблока. Только один этот проект принес почти 400 млн грн эффекта, а предиктивная аналитика поломок на ТЭС предотвратила возможные аварии, которые могли повлечь убытки на сумму до 10 млн грн, рассказал Осыка.

Среди новшеств он также назвал использование дронов с высокоточным тепловизором, которые диагностируют состояние электросетей.

"Применение беспилотных летательных аппаратов – эффективный, быстрый и безопасный способ инспекции воздушных линий электропередачи. Кроме того, некоторые неисправности оборудования, которые незаметны человеческому глазу, можно определить только по росту температуры. Вовремя обнаруженный дефект – это предупреждение отключения из-за аварии. Так, первые испытания дрона на пилотном участке в Днепропетровской области показали значительную эффективность подхода: на 500 км сети специалисты с дроном выявили 916 дефектов изоляторов, а во время обычного осмотра их было 176. С сентября обследование линий началось в Киевской области", – объяснил директор по информационным технологиям ДТЭК.

Цифровая логистика также стала одним из успешных проектов в этой сфере, отметил он.

"Проекты логистики Modus для компании "ДТЭК Энерго" позволили оптимизировать маршруты и быстро обновлять информацию о свободных вагонах в реальном времени. То есть менее чем за год модель окупила себя минимум пять раз", – сказал руководитель.

Он заявил, что цифровая трансформация должна помогать людям осваивать технологии, только тогда она будет эффективной. 

"Люди – это ключевое звено в цифровой трансформации, без их вовлеченности и заряженности на изменения трансформация не произойдет", – подытожил Осыка.

Теги: энергетика, бизнес, ДТЭК, технологии, безопасность
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