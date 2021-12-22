63% украинцев считают, что в 2021 году политическая ситуация в Украине ухудшилась – опрос

По мнению 38% опрошенных, политическая ситуация в стране существенно ухудшилась. 25% респондентов заявили, что скорее ухудшилась.

21% граждан думают, что за прошедший год ничего не изменилось.

В то же время 9% респондентов считают, что политическая ситуация в Украине скорее улучшилась, а 3% утверждают, что значительно улучшилась.

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.