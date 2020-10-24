"А Виталик выйдет?". СМИ пишут, что Верещук продолжает звать Кличко на дебаты – на этот раз при помощи ситилайтов на киевском ЦУМе

На рекламных конструкциях столичного ЦУМа разместили объявление на зеленом фоне. Издание Big Kyiv предполагает, что это обращение кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к действующему городскому голове Виталию Кличко.

На киевском ЦУМе появилась реклама, в которой, как утверждают журналисты издания Big Kyiv, кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" и нардеп Ирина Верещук зовет действующего городского голову Виталия Кличко на дебаты.

На ситилайтах написано белыми буквами на зеленом фоне: "А Виталик выйдет?".

"Реклама размещена практически напротив кабинета действующего мэра", – отмечают журналисты.

Верещук несколько раз в эфире телеканалов предлагала Кличко прийти на дебаты и поговорить "как мэр с мэром".

20 сентября партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Киева с 2014 года является Виталий Кличко.