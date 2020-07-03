Арахамия: Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Смолия

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время одного из совещаний у президента Владимира Зеленского, на котором в том числе присутствовал глава Национального банка Яков Смолий, обсуждали кредитование бизнеса. Именно этот разговор, по мнению депутата, Смолий расценил как политическое давление.

Арахамия: Я, кстати, к Якову Васильевичу очень позитивно отношусь как к менеджеру, но теперь время переключить программу Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире "1+1" 2 июля, что, возможно, был одним из свидетелей "политического давления" на председателя Национального банка Якова Смолия, после которого он решил уйти в отставку.

По словам Арахамии, это произошло на одной из встреч с главой государства Владимиром Зеленским в Офисе президента.

"Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Якова Васильевича. Но если так это можно назвать. Это было большое совещание, где присутствовали все ключевые министры, главы комитетов, у президента в офисе. И, собственно говоря, там обсуждали повестку дня на следующую неделю, основные вопросы", – рассказал народный депутат.

Он отметил, что на встрече в том числе поднимался вопрос кредитования бизнеса.

"Перед этим к нам приезжала целая группа предпринимателей, которые, в принципе, бастовали. Говорили: "Вы по телевизору нам рассказываете сказки, говорите о каких-то дешевых кредитах 5–7–9%, Нацбанк рекордно низкую учетную ставку анонсирует – 6%". Нормальные люди, бизнесмены понимают, что если под 6% можно взять [кредит], добавить какие-то административные расходы плюс риски, например, 3–4%, то под 9%, максимум под 10% наверняка можно получить. При этом они приходят в любые банки, в банках им говорят "25–30%" – очень большие ставки, предъявляют абсолютно необоснованные, по их мнению, требования к заемщикам. И сами банки обосновывают: "Мы не можем [иначе], потому что Нацбанк создал такие критерии для оценки рисков, что нам выгоднее вам отказать в кредите, чем выдать кредит", – сказал Арахамия.

Депутат отметил, что хорошо относится к Смолию, но считает, что под его руководством Нацбанк не смог "переключить программу".

"Я, кстати, к Якову Васильевичу очень позитивно отношусь как к менеджеру. Действительно, инфляция – это достижение. Когда низкая инфляция – это хорошо. Просто, на мой взгляд, они не переключились ментально из-за того, что это все та же старая команда. Вначале у них была задача зачистить банковский сектор, все стабилизировать, максимально увеличить золотовалютные резервы. Эту задачу они выполнили. С потерями, без потерь – не важно. Выполнили. Но теперь время переключить программу", – считает депутат.

Арахамия заявил, что сейчас, во время кризиса, все страны стимулируют кредитование и "делают какую-то контролируемую эмиссию".

"Мир входит в коронакризис. Откройте международные новости и посмотрите, как действуют центральные банки других стран... Все они делают какую-то контролируемую эмиссию для того, чтобы оживить каким-то образом различные индустрии, все они стимулируют кредитование коммерческими и государственными банками. Когда я спросил у Якова Васильевича, сколько за месяц по 5–7–9% выдали кредитов, он сказал с гордостью: "Мы вышли на большую мощность – 45 кредитов". Я сначала не понял, подумал, это за час или за минуту. Спросил, за какое время. Он сказал, что за месяц. И он в это верит, что уже все, мы вышли на передовые темпы. А в стране бизнесов, я напомню, несколько миллионов", – заявил Арахамия.

1 июля Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%". О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.