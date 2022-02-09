Бурба: "Альфа" охраняет мою семью

Бурба рассказал, что оба его сына живут в Украине Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бурба отметил, что его дети живут в Украине.

"Два сына – в Украине. Один закончил Суворовское училище. Я сам был удивлен: у нас нет никого из суворовцев в семье. Он пошел в Суворовское, а сейчас учится в Шевченко. А младший – в школе", – рассказал он.

Также экс-глава ГУР сказал, что его семью охраняют.

"Мы должны быть честны. Очень важный момент: первый раз скажу спасибо [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. На той конференции – помните? – он говорил, "что Бурба плохой, но в то же время я дал команду дать охрану". Служба безопасности выполнила приказ. И "Альфа" охраняет мою семью", – сообщил он.

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