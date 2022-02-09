Бурба: "Альфа" охраняет мою семью

Бурба отметил, что его дети живут в Украине.
"Два сына – в Украине. Один закончил Суворовское училище. Я сам был удивлен: у нас нет никого из суворовцев в семье. Он пошел в Суворовское, а сейчас учится в Шевченко. А младший – в школе", – рассказал он.
Также экс-глава ГУР сказал, что его семью охраняют.
"Мы должны быть честны. Очень важный момент: первый раз скажу спасибо [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. На той конференции – помните? – он говорил, "что Бурба плохой, но в то же время я дал команду дать охрану". Служба безопасности выполнила приказ. И "Альфа" охраняет мою семью", – сообщил он.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ.
Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.