Бурба: Президент знал о всех деталях спецоперации по вагнеровцам. Все также знали сотрудники ГУР и на каком-то этапе – СБУ

Бурба сказал, что президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о подготовке спецоперации.

"Давайте с самого начала начнем. Когда я докладываю, мне нужно взаимодействие с антитеррористическим центром, следствием и так далее. Я получаю команды. Я докладываю о результатах работы. Мы докладываем вместе, как, что. Соответственно, это был не просто доклад – это была санкция после доклада. И не один раз", – сказал экс-глава ГУР.

На уточняющий вопрос журналиста, санкционировал ли Зеленский операцию, Бурба ответил: "Президент знал обо всех деталях".

Бывший глава ГУР добавил, что о деталях спецоперации знали также тогдашний министр обороны Андрей Таран, руководство Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. По словам Бурбы, "была большая конспирация" и все отработали хорошо, утечки информации не было.

"Большая группа людей знала точечно, что им нужно было знать. Все знали сотрудники ГУРа и на каком-то этапе – руководство Службы безопасности. Все остальные знали точечно то, что им нужно было знать", – уточнил Бурба.

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