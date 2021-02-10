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"Была чехарда с документами". В ОП сообщили, что выборы мэра Харькова пройдут осенью

После смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса Харьковский горсовет не вынес решение о принятии к сведению факта смерти мэра и досрочном прекращении его полномочий.

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Решение о досрочном прекращении полномочий Кернеса в Харьковском горсовете примут только в конце февраля, хотя умер он в декабре
Решение о досрочном прекращении полномочий Кернеса в Харьковском горсовете примут только в конце февраля, хотя умер он в декабре
Фото: depositphotos.com

Внеочередные выборы мэра Харькова из-за смерти Геннадия Кернеса, который победил на выборах 25 октября, состоятся осенью 2021 года. Об этом 9 февраля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире "Радио НВ".

Согласно законодательству, выборы могут быть назначены на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко объяснил, что Верховная Рада не смогла в конце января получить свидетельство о смерти Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. 

"Я думаю, из-за того, что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы, в соответствии с законодательством, будут осенью", – сказал Тимошенко.

Вопрос о принятии к сведению факта смерти Кернеса и досрочном прекращении его полномочий в Харьковском горсовете рассмотрят не ранее 24 февраля – на этот день запланирована очередная сессия. Проект решения рассматривали на заседаниях комиссий горсовета 9 февраля, сообщает местное издание "Главное".

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в конце января заявил, что о нехватке документов в пакете для Верховной Рады он узнал из СМИ.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года.

Теперь обязанности мэра временно исполняет Терехов как секретарь горсовета. В прокуратуре проверяют, не была ли электронная подпись Кернеса при выдвижении Терехова на эту должность подделана.

Теги: Верховная Рада, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, смерть, горсовет, Игорь Терехов, Харьковский горсовет, документы, Кирилл Тимошенко, мэр
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