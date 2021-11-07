"Чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, питался хорошо". В Офисе президента рассказали о главных задачах министра обороны Резникова

Резников заявил 5 ноября, что его задание на посту министра обороны – готовить Украину к вступлению в НАТО Фото: rada.gov.ua

По его словам, главная задача Резникова на ближайшее время – "понять, что и как функционирует" в Минобороны.

"А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты – об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", – сказал Никифоров.