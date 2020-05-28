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Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел коронавирусом – нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Божик инфицирован коронавирусом, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел COVID-19
Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел COVID-19
Фото: Божик Валерій / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Божик заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 28 мая сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

"COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик ("Слуга народа")", – сообщил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у семи народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова, нардепа из фракции "Батьківщина" Олега Мейдыча.

30 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: депутаты, Солидарность, инфекция, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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