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ГБР открыло дело по факту решения Верховного Суда, который признал незаконным увольнение Тупицкого

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Тупицкого отстранили от должности в декабре прошлого года
Тупицкого отстранили от должности в декабре прошлого года
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Государственное бюро расследований проверит обстоятельства принятия решения судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (КАС ВС). Ранее они признали незаконным увольнение главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Издание выяснило, что ГБР открыло производство 15 июля – на следующий день после решения суда по Тупицкому. Производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить:

  • заверенную копию дела № 9901/96/21 (дело Тупицкого), решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
  • данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
  • копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.

При этом Петрухин в своем письме к суду отметил, что указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

Контекст:

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

Теги: Верховный Суд, КСУ, Александр Тупицкий, ГБР
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