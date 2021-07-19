ГБР открыло дело по факту решения Верховного Суда, который признал незаконным увольнение Тупицкого

Тупицкого отстранили от должности в декабре прошлого года Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Издание выяснило, что ГБР открыло производство 15 июля – на следующий день после решения суда по Тупицкому. Производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить:

заверенную копию дела № 9901/96/21 (дело Тупицкого), решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.

При этом Петрухин в своем письме к суду отметил, что указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".