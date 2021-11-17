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Германия приостановила сертификацию оператора "Северного потока – 2", в Раде приняли присягу три нардепа. Главное за день

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Сертификация оператора газопровода приостановлена
Сертификация оператора газопровода приостановлена
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 16 ноября.

В "Слугу народа" вошло три нардепа, один вышел

16 ноября новоизбранные народные депутаты Украины Виталий Войцеховский, Сергей Козырь и Сергей Кострийчук приняли присягу нардепа. Они вошли во фракцию "Слуга народа".

Также из фракции "Слуга народа" исключили нардепа Артема Дмитрука.

Сертификация оператора "Северного потока – 2" приостановлена

Федеральное агентство по сетям Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток – 2". Агентство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована только при условии, что компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Сборная Украины продолжит борьбу за выход на ЧМ 2022

Сборная Украины по футболу со счетом 2:0 победила в Зенице команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре в группе D. Голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик.

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизировалась, сообщили в минобороны Армении 16 ноября. Два государства при посредничестве России договорились о прекращении огня, говорится в релизе. 

Монастырский лишил Киву права на наградное оружие

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву права на наградное оружие, которое политик получил в 2015 году.

Сегодня утром, 16 ноября, Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".

В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, оружие, Армения, Азербайджан, Илья Кива, Денис Монастырский, Северный поток – 2, Слуга народа, Артем Дмитрук, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Сергей Кострийчук
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