Глава партии "Слуга народа": О смене Шмыгаля мы не говорим. Это правда

Журналисты попросили прокомментировать слухи, что обсуждается отставка Шмыгаля и назначение на его должность министра инфраструктуры Александра Кубракова.
"Вы очень правильно сказали: "Есть слухи". А их не нужно комментировать. Денис Анатольевич работает, и не очень правильно комментировать такие слухи, когда человек каждый день делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя", – подчеркнула Шуляк.
На вопрос, говорят ли об этом во фракции, она ответила: "Нет. О смене Шмыгаля мы не говорим. Это правда".
Политик предположила, что, возможно, отдельные нардепы "на уровне слухов могут обсуждать те или иные вопросы", но таким образом можно обсудить отставку любого чиновника – фактами это не подкреплено.
"Также давайте не забывать, возможно, есть определенные люди, которые также видят себя на месте того же господина Шмыгаля и, возможно, могут запускать такие слухи для того, чтобы реализовывать какие-то свои собственные интересы", – отметила она.
Шуляк призвала "консолидироваться вокруг победы, а не вокруг политических амбиций того или иного человека".
"На сегодняшний день премьер-министр выполняет все задачи, которые перед ним ставятся. Мы должны помогать максимально приближаться к победе. А все остальное там – слухи, не слухи, кто хочет, не хочет – надо пока оставить за кулисами и отложить на второй, третий, 10-й план", – заявила глава партии.
Рада назначила Шмыгаля премьер-министром в марте 2020 года. В тот же день был утвержден персональный состав Кабинета Министров Украины.
После этого в Кабмине проводили кадровые ротации, последний раз – в июле 2022 года, когда Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины и назначила на этот пост Оксану Жолнович.
В июне СМИ писали, что Кабмин может быть переформатирован и "есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил тогда, что вопрос замены Шмыгаля не рассматривается, а "точечные" ротации других членов правительства происходят на постоянной основе.
22 сентября Шмыгаль заявлял, что сейчас вопрос кадровых ротаций в правительстве не обсуждается.