ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава партии "Слуга народа": О смене Шмыгаля мы не говорим. Это правда

Шмыгаль "делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя", считают в "Слуге народа"
Шмыгаль "делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя", считают в "Слуге народа"
Фото: EPA

На сегодняшний день премьер-министр Денис Шмыгаль выполняет все задачи, которые перед ним ставятся, и в провластной партии и фракции парламента "Слуга народа" его отставку не обсуждают. Об этом заявила глава политсилы, нардеп Елена Шуляк в опубликованном 25 сентября интервью НВ.

Журналисты попросили прокомментировать слухи, что обсуждается отставка Шмыгаля и назначение на его должность министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Вы очень правильно сказали: "Есть слухи". А их не нужно комментировать. Денис Анатольевич работает, и не очень правильно комментировать такие слухи, когда человек каждый день делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя", – подчеркнула Шуляк.

На вопрос, говорят ли об этом во фракции, она ответила: "Нет. О смене Шмыгаля мы не говорим. Это правда".

Политик предположила, что, возможно, отдельные нардепы "на уровне слухов могут обсуждать те или иные вопросы", но таким образом можно обсудить отставку любого чиновника – фактами это не подкреплено.

"Также давайте не забывать, возможно, есть определенные люди, которые также видят себя на месте того же господина Шмыгаля и, возможно, могут запускать такие слухи для того, чтобы реализовывать какие-то свои собственные интересы", – отметила она.

Шуляк призвала "консолидироваться вокруг победы, а не вокруг политических амбиций того или иного человека".

"На сегодняшний день премьер-министр выполняет все задачи, которые перед ним ставятся. Мы должны помогать максимально приближаться к победе. А все остальное там – слухи, не слухи, кто хочет, не хочет – надо пока оставить за кулисами и отложить на второй, третий, 10-й план", – заявила глава партии.

Контекст:

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром в марте 2020 года. В тот же день был утвержден персональный состав Кабинета Министров Украины.

После этого в Кабмине проводили кадровые ротации, последний раз – в июле 2022 года, когда Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины и назначила на этот пост Оксану Жолнович.

В июне СМИ писали, что Кабмин может быть переформатирован и "есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил тогда, что вопрос замены Шмыгаля не рассматривается, а "точечные" ротации других членов правительства происходят на постоянной основе.

22 сентября Шмыгаль заявлял, что сейчас вопрос кадровых ротаций в правительстве не обсуждается.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, народные депутаты, отставка, парламент, чиновники, увольнение, премьер-министр, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Елена Шуляк, назначение, Александр Кубраков, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам (607342)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (494765)
3
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (55988)
4
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (45903)
5
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (41858)
6
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (33848)
7
Усик показал родное место в Черниговской области (26712)
8
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко (19670)
 
 
 
 