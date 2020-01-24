Гончарук: У нас умирает 160 тыс. тех, кого мы могли бы спасти

Если бы система здравоохранения Украины была более эффективной, 160 тыс. человек в год можно было бы спасти от смерти, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что за один день систему здравоохранения эффективной не сделаешь Фото: ЕРА

В Украине из-за несовершенной системы здравоохранения умирает около 160 тыс. человек в год. Об этом 24 января в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так он отреагировал на слова одного из участников программы "Свобода слова Савика Шустера", сказавшего, что в Украине умирает 600 тыс. человек в год.

"Я вам скажу более страшную цифру. У нас 160 тыс. людей умирает тех, кого мы могли бы спасти. На самом деле 160 приблизительно, по нашим оценкам, тысяч людей мы можем спасать, если бы наша медицинская система была более эффективной. Это за один день не сделаешь, над этим нужно работать", – сказал Гончарук.

По его словам, только на 2020 год запланировано "очень серьезное укрепление системы экстренной помощи".

"Мы планируем более 200 приемных отделений построить по Украине, каждое отделение мы уже сейчас проектируем", – отметил премьер-министр.