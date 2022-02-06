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Иностранцы в Киеве спели гимн Украины на Майдане. Фото, видео

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Организаторы акции хотели "показать народу Украины, что остальной мир поддерживает его перед лицом российской агрессии"
Организаторы акции хотели "показать народу Украины, что остальной мир поддерживает его перед лицом российской агрессии"
Фото: Ольга Березюк / Gordonua.com

6 февраля живущие в Киеве иностранцы вышли на акцию в поддержку Украины на фоне угрозы нового вторжения России. Колонна участников акции прошла от парка имени Шевченко до Майдана Незалежности, передает корреспондент "ГОРДОН".

Во время движения участники акции скандировали: "Слава Украине! Героям слава!"

Они держали флаги США, ЕС, Великобритании, Швеции, Дании, Канады, Швейцарии и ряда других стран.

На Майдане иностранцы спели гимн Украины, а завершили пение лозунгами: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации – смерть врагам", "Украина – превыше всего".

Один из организаторов акции – живущий в Украине почти 30 лет шотландский бизнесмен Стюарт Маккензи. Он рассказал изданию Daily Record, что цель марша – "показать народу Украины, что остальной мир поддерживает его перед лицом российской агрессии".

"Это мирная нация, нация, не представляющая угрозы, на которую постоянно нападают. [Президент РФ Владимир] Путин не хочет, чтобы у его порога было успешное демократическое правительство, поскольку люди в России захотят того же", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что цель Путина – любыми средствами дестабилизировать Украину.

"Эмигранты, такие, как я, посылают сообщение, что мы не позволим этому случиться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", – сказал Маккензи. 

Он отметил, что киевляне "всегда радуются и успокаиваются", когда видят поддержку от других стран. "На днях я видел в Киеве украинца с транспарантом "Боже, храни королеву", – добавил он. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет"28 января он заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Киев, Майдан, гимн Украины, российская агрессия, иностранцы, мигранты, гимн, акция
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