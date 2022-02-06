Иностранцы в Киеве спели гимн Украины на Майдане. Фото, видео

Во время движения участники акции скандировали: "Слава Украине! Героям слава!"

Они держали флаги США, ЕС, Великобритании, Швеции, Дании, Канады, Швейцарии и ряда других стран.

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На Майдане иностранцы спели гимн Украины, а завершили пение лозунгами: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации – смерть врагам", "Украина – превыше всего".

Живущие в Украине иностранцы вышли на акцию в Киеве в поддержку страны. Они пели гимн Украины и скандировали "Слава Украине! – Героям Слава!". Видео: https://t.co/eoiq39FfNs pic.twitter.com/j2eI8tmHrU — Gordonua.com (@Gordonuacom) February 6, 2022

Один из организаторов акции – живущий в Украине почти 30 лет шотландский бизнесмен Стюарт Маккензи. Он рассказал изданию Daily Record, что цель марша – "показать народу Украины, что остальной мир поддерживает его перед лицом российской агрессии".

"Это мирная нация, нация, не представляющая угрозы, на которую постоянно нападают. [Президент РФ Владимир] Путин не хочет, чтобы у его порога было успешное демократическое правительство, поскольку люди в России захотят того же", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что цель Путина – любыми средствами дестабилизировать Украину.

"Эмигранты, такие, как я, посылают сообщение, что мы не позволим этому случиться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", – сказал Маккензи.

Он отметил, что киевляне "всегда радуются и успокаиваются", когда видят поддержку от других стран. "На днях я видел в Киеве украинца с транспарантом "Боже, храни королеву", – добавил он.