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Интервью Гордона с Комаровским. Где и когда смотреть

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Гордон записал новое интервью с Комаровским
Гордон записал новое интервью с Комаровским
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Интервью с врачом-педиатром Евгением Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Как сообщил основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась почти полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Комаровский рассказал, чем новый штамм коронавируса "Омикрон" похож на корь, возможно ли от него защититься и кому нужно делать бустерную дозу прививки, о праздновании дня рождения Савика Шустера в Литве и "вильнюсском заговоре", о причинах разочарования в президенте Украины Владимире Зеленском, его возможном переизбрании на второй срок и условии, при котором согласится пойти в политику, об угрозах смерти и дискредитации, а также ответил на вопрос, финансирует ли его бизнесмен Ринат Ахметов, и прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину. 

"[Пойдет ли Зеленский на второй срок?] Обязательно! Это чистая наркота. Власть – это наркота. Конечно, пойдет, уже без этого нельзя. Когда все на тебе так смотрят, когда каждое твое слово решает кучу судеб: делает этих людей миллионерами, а этих можно посадить в тюрьму (хотя в тюрьму никого не садят)", – сказал педиатр. 

Предыдущее интервью Гордона с Комаровским вышло в ноябре 2021 года

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Савик Шустер, война, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, война на Донбассе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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