Иран предложил провести второй тур переговоров по поводу катастрофы самолета МАУ

Иран предложил Украине провести в период с 18-го по 21 октября в Тегеране второй тур переговоров относительно компенсаций из-за крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
"Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона несколько дней назад вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18-го по 21 октября для второго тура переговоров... В настоящий момент мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода", – подчеркнул дипломат.
По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.
Моради положительно оценил первый тур переговоров, заявив, что их результаты даже превзошли ожидания иранской стороны.
"Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что благодаря доброй воле сторон мы достигнем очень хороших результатов", – подчеркнул он.
Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".
Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часов. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам крушения самолета.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.
23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.
23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.