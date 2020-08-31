Иран предложил провести второй тур переговоров по поводу катастрофы самолета МАУ

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради положительно оценил первый тур переговоров по поводу выплат компенсаций семьям жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" и ожидает хороших результатов от второго тура.

Пассажирский самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана Фото: EPA

Иран предложил Украине провести в период с 18-го по 21 октября в Тегеране второй тур переговоров относительно компенсаций из-за крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона несколько дней назад вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18-го по 21 октября для второго тура переговоров... В настоящий момент мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.

Моради положительно оценил первый тур переговоров, заявив, что их результаты даже превзошли ожидания иранской стороны.

"Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что благодаря доброй воле сторон мы достигнем очень хороших результатов", – подчеркнул он.

Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".

Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часов. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам крушения самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.