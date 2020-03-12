Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ – посол

В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы Иран готов направить в Украину для последующей передачи Франции бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины", рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате крушения самолета погибло 176 человек, среди них 11 граждан Украины
В результате крушения самолета погибло 176 человек, среди них 11 граждан Украины  
Фото: ЕРА

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Об этом 11 марта в Тwitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Важный результат относительно PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале: Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – проинформировал Шевченко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.

2 марта тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что консультации с иранскими правоохранителями возобновились.

Теги: Украина, Иран, самолет, МАУ, переговоры, происшествия, Монреаль, крушение самолета МАУ в Иране, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS