Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ – посол

В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы Иран готов направить в Украину для последующей передачи Франции бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины", рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

В результате крушения самолета погибло 176 человек, среди них 11 граждан Украины Фото: ЕРА

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Об этом 11 марта в Тwitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Важный результат относительно PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале: Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – проинформировал Шевченко.

Важливий результат щодо #PS752.



Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.

2 марта тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что консультации с иранскими правоохранителями возобновились.