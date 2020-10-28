Кулеба рассказал, когда с Ираном обсудят выплату компенсаций родственникам погибших в самолете МАУ

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Ираном стороны договорились, что за каждого погибшего будет компенсирована одинаковая сумма независимо от гражданства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Предметный разговор о том, когда и как Иран выплатит компенсации родственникам погибших в результате авиакатастрофы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, произойдет во время третьего раунда переговоров между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовали 28 октября.

"Честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос шире. Это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном. На втором раунде стороны, по словам главы МИД, договорились о нескольких важных вещах.

"Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования. Во-вторых, было договорено, что за каждого погибшего, независимо от гражданства, будет компенсирована одинаковая сумма. В-третьих, сразу после второго раунда переговоров договорились о третьем, на котором уже будут предметно работать над вопросом компенсаций", – пояснил он.

Глава МИД Украины добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.

"Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, мы урегулируем эту проблему", – отметил министр.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры продолжатся в конце ноября – начале декабря.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.