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Кулеба: В этом году было самое большое количество контактов высокого уровня между США и Украиной за всю историю

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Кулеба: После нескольких лет перерыва возобновится заседание комиссии стратегического партнерства Украины и США
Кулеба: После нескольких лет перерыва возобновится заседание комиссии стратегического партнерства Украины и США
Фото: EPA

В 2021 году состоялось самое большое количество двухсторонних контактов между Украиной и США на высоком уровне за все годы независимости Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 ноября на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас в этом году было самое большое количество контактов высокого уровня между США и Украиной за всю предыдущую историю. Президенты разговаривали, встречались, министры разговаривали, очень много контактов. И что очень важно: после нескольких лет перерыва возобновится заседание комиссии стратегического партнерства и мы подпишем новую Хартию стратегического партнерства. Потому что старая хартия, подписанная в 2008 году, не соответствует реальности ни двухсторонних отношений Украины и США, ни ситуации в регионе", – сказал министр.

Контекст:

1 сентября президент США Джо Байден принял украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Сначала лидеры совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

Также президенты в этом году провели несколько телефонных разговоров. 

В декабре 2008 года была подписана хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США.

В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.

В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства и обеспечить ресурсами "для преодоления вызовов XX века".

Заседание комиссии состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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