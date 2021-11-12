Кулеба: Времена "турбулентности" в отношениях Украины и США остались позади

"У нас продолжается беспрецедентный год в отношениях с США. И можем абсолютно спокойно говорить, что времена "турбулентности" остались позади. Есть высокий уровень доверия между нашими президентами, между нашими командами. И мы будем вместе работать ради мира и безопасности нашего государства", – сказал он.

Контекст:

1 сентября президент США Джо Байден принял украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Лидеры сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

Кроме того, президенты пообщались во время приема в художественной галерее Глазго в рамках климатической конференции ООН 2 ноября. Зеленский написал о встрече с Байденом в Twitter. Он отметил, что во время разговора с президентом США в Глазго "обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе".

Также президенты в этом году провели несколько телефонных разговоров.

Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. "Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Хартия содержит четыре раздела: "Принципы сотрудничества", "Безопасность и противодействие российской агрессии", "Демократия и верховенство закона", "Экономическая трансформация".

В интервью "Укринформу", которое вышло 11 ноября, Кулеба заявлял, что обновленная Хартия стратегического партнерства Украины и США – не "протокол о намерениях", а долгосрочная стратегия развития отношений двух государств на следующие 10 лет.

Следующая встреча рабочих групп Комиссии стратегического партнерства Украины и США состоится в 2022 году в Киеве.