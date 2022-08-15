"Мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Кличко рассказал о намеках в Офисе президента после письма в поддержку Корбана

Он отметил, что сам принял решение подписать это письмо, без чьих-либо просьб, потому что считает правильным "объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, а не создавать искусственные интриги или препятствия".
"Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", – заметил Кличко.
Он подчеркнул, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.
"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", – заверил Кличко.
Он отказался говорить, с кем именно состоялся такой разговор, но на прямой вопрос, был ли намекавший "с Банковой", ответил: "Ну а откуда? Из ЖЭКа?".
В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, отвечающим за региональную политику.
Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко добавил, что "все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно".
"В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений", – сказал он.
О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля.
По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра, и анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет.
Сам Корбан 26 июля заявил, что "прорыва границы в стиле Саакашвили" не планирует. По его словам, он в Польше, но намерен вернуться в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о мотивах лишения гражданства Корбана заявил, что все решения об утрате или получении гражданства Украины принимаются "на основании действующего законодательства".