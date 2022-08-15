ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Кличко рассказал о намеках в Офисе президента после письма в поддержку Корбана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко о лишении политиков и бизнесменов украинского гражданства: В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим пока оставим, чтобы были послушнее
Кличко о лишении политиков и бизнесменов украинского гражданства: В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим пока оставим, чтобы были послушнее
Фото: kyiv.klichko.org

Мэру Киева Виталию Кличко намекали, что могут лишить украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к президенту о возвращении гражданства бизнесмену Геннадию Корбану. Об этом Кличко заявил в интервью изданию "Бабель", опубликованном 15 августа.

Он отметил, что сам принял решение подписать это письмо, без чьих-либо просьб, потому что считает правильным "объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, а не создавать искусственные интриги или препятствия".

"Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", – заметил Кличко.

Он подчеркнул, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", – заверил Кличко.

Он отказался говорить, с кем именно состоялся такой разговор, но на прямой вопрос, был ли намекавший "с Банковой", ответил: "Ну а откуда? Из ЖЭКа?".

В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, отвечающим за региональную политику.

Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко добавил, что "все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно".

"В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений", – сказал он.

Контекст:

О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.

Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля.

По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра, и анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет.

Сам Корбан 26 июля заявил, что "прорыва границы в стиле Саакашвили" не планирует. По его словам, он в Польше, но намерен вернуться в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о мотивах лишения гражданства Корбана заявил, что все решения об утрате или получении гражданства Украины принимаются "на основании действующего законодательства".

Теги: Виталий Кличко, Геннадий Корбан, паспорт, гражданство, документы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, обращение, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (104148)
2
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (35436)
3
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (31517)
4
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (20768)
5
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото (19007)
6
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16014) G
7
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15134)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12074)
 
 
 
 