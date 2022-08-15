"Мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Кличко рассказал о намеках в Офисе президента после письма в поддержку Корбана

Кличко о лишении политиков и бизнесменов украинского гражданства: В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим пока оставим, чтобы были послушнее Фото: kyiv.klichko.org

Он отметил, что сам принял решение подписать это письмо, без чьих-либо просьб, потому что считает правильным "объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, а не создавать искусственные интриги или препятствия".

"Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", – заметил Кличко.

Он подчеркнул, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", – заверил Кличко.

Он отказался говорить, с кем именно состоялся такой разговор, но на прямой вопрос, был ли намекавший "с Банковой", ответил: "Ну а откуда? Из ЖЭКа?".

В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, отвечающим за региональную политику.

Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко добавил, что "все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно".

"В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений", – сказал он.