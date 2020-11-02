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Офис президента Украины отверг угрозы судьям Конституционного Суда

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что судьи Конституционного Суда разговорами об угрозах пытаются уйти от ответственности.

Судья КСУ Игорь Слиденко говорил об угрозах из Банковой
Судья КСУ Игорь Слиденко говорил об угрозах из Банковой
Фото: depositphotos.com

Офис президента Украины опроверг информацию об угрозах судьям Конституционного Суда, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что судьи КСУ пытаются уйти от ответственности. Об этом говорится в материале агентства "РБК-Украина" "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ", который опубликован 2 ноября.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика [Игоря] Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", – сказал прокомментировал Подоляк.

Советник главы ОП считает информацию об угрозах фейком.

Слиденко говорил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за угроз Офиса президента, но сказать об этом на камеры он решил 30 октября. Судья сказал, что ему "звонили из ОП и сказали, что он ведет себя неправильно и у него будут проблемы". Слиденко подчеркнул, что по его заявлению решение не приняли.

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий об угрозах не заявлял. Он также не слышал требований от властей уйти в отставку.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", а Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины

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