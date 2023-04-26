Офис президента Украины: Россия и "здоровые переговорные инициативы" – вещи несовместимые

"Здоровая инициатива" для начала любого диалога только одна: "РФ должна немедленно покинуть чужую суверенную территорию". Понятно, что РФ и "здоровые переговорные инициативы" – вещи несовместимые, однако Украина в своих консультациях с другими странами всегда четко артикулирует: "Никаких территориальных компромиссов", – написал он.
«Здорова ініціатива» для початку будь-якого діалогу тільки одна: «Рф повинна негайно залишити чужу суверенну територію». Зрозуміло, що Рф і «здорові переговорні ініціативи» – речі несумісні…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2023
Проте Україна у своїх консультаціях із іншими країнами завжди чітко артикулює: «Жодних…
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.