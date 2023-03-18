Пионтковский: Сегодняшнее пока не решительное пробуждение Грузии – это результат уже состоявшейся украинской победы

"Каков был основной лозунг грузинской власти? "Вы что, хотите, чтобы у нас было, как в Мариуполе? Вы что, хотите, чтобы к нам пришли российские танки?" Они это повторяли еще за день до этих народных демонстраций. Но они забыли, что 80% российских танков уже сгорело на украинском... Нет уже танков, которые они могли бы послать в Тбилиси. И даже "Калибров" уже для Тбилиси не осталось. Вот сегодняшнее еще пока, может быть, нерешительное пробуждение, освобождение Грузии – это тоже результат уже состоявшейся украинской победы", – сказал он.

По словам публициста, "не достигнув полной победы в освобождении своей территории, Украина уже решила массу геополитических задач".

"Она спасла Запад от этого сценария ядерного шантажа [президента РФ Владимира] Путина, когда он должен был пройти, как нож масло, Украину, и выйти на границы, и сказать снова: "Собирайте свои манатки и убирайтесь вон. Все, эта война проиграна". Украина уже спасла Тайвань, потому что, если бы Украина проиграла, это было бы такое моральное унижение Запада... Как я уже говорил не раз, тайванцы сами бы принесли в Пекин ключи от своего острова. Не только же в Грузии – смотрите, как изменилась обстановка во всем постсоветском пространстве", – объяснил Пионтковский.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Читайте полную версию интервью

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