Поддержка Украины Соединенными Штатами будет комплексной – первая леди США

Об этом 23 июля в видеообращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявила первая леди США Джилл Байден.
Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.
"На этой неделе я имела честь пригласить Елену Зеленскую в Белый дом. Она рассказала мне о сложных вызовах, а также об огромных потребностях в восстановлении страны. Я заверила ее, что поддержка Соединенных Штатов будет комплексной. Мы предоставляем поддержку по всем направлениям: военным, экономическим, гуманитарным – и направлениям, которые касаются прав людей", – сообщила Джилл Байден.
По ее словам, поддержка США будет сосредоточена на украинском народе.
"Мы работаем, чтобы решить сложные физические и психологические последствия этой войны. Речь идет и о повышенном доступе к первичной медицинской помощи и другой медицинской помощи, к продуктам питания, чистой воде, а также о поддержке тем, кто смог выжить в результате гендерного насилия, – отметила первая леди США. – Мы остаемся последовательными в нашей поддержке Украины".
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд. Кабмин Украины на заседании 19 июля одобрил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере $4,5 млрд.
22 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $270 млн. Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президент США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.