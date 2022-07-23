Поддержка Украины Соединенными Штатами будет комплексной – первая леди США

Зеленская во время встречи в Белом доме рассказала об огромных потребностях в восстановлении Украины, отметила Джилл Байден (слева)

Об этом 23 июля в видеообращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявила первая леди США Джилл Байден.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"На этой неделе я имела честь пригласить Елену Зеленскую в Белый дом. Она рассказала мне о сложных вызовах, а также об огромных потребностях в восстановлении страны. Я заверила ее, что поддержка Соединенных Штатов будет комплексной. Мы предоставляем поддержку по всем направлениям: военным, экономическим, гуманитарным – и направлениям, которые касаются прав людей", – сообщила Джилл Байден.

По ее словам, поддержка США будет сосредоточена на украинском народе.

"Мы работаем, чтобы решить сложные физические и психологические последствия этой войны. Речь идет и о повышенном доступе к первичной медицинской помощи и другой медицинской помощи, к продуктам питания, чистой воде, а также о поддержке тем, кто смог выжить в результате гендерного насилия, – отметила первая леди США. – Мы остаемся последовательными в нашей поддержке Украины".