Пономарев: Президент Бразилии думает, как кормить своих людей и как заработать денег, об этом же думают Индия и Китай. Но не думаю, что они станут на сторону Кремля

"Большинство стран мира, лидеров этих самых стран мира, думают про интересы прежде всего своих собственных граждан, и внешняя политика в общем всегда была еще более циничной, чем внутренняя", – сказал он.

По словам бизнесмена, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "думает, соответственно, как кормить своих людей".

"Он поэтому думает, каким образом использовать вот этот глобальный геополитический конфликт, чтобы Бразилия могла заработать денег. Ровно то же самое думает Китай. Но при этом я не думаю, что хоть одна из этих стран на самом деле станет на сторону Кремля", – считает Пономарев.

"Простой иллюстрацией" своего тезиса он назвал голосования в ООН "по всем принципиальным вопросам, которые ставит Россия".

"Эти страны последовательно воздерживаются. Просто с точки зрения украинской оптики в данном случае даже вот такой нейтралитет – это уже считается в пользу России. Он не в пользу России. Китай не будет поставлять России оружие. Китай – да, будет в России торговать и будет де-факто помогать России уходить от вот этих самых санкций тем, что будет покупать российские нефть и газ, но делать это с огромной скидкой в своих собственных интересах. И индусы будут делать то же самое", – подчеркнул Пономарев.

Он объяснил, что "надо просто понимать это как правила игры, которые сложились в международной политике".

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