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Пономарев: Президент Бразилии думает, как кормить своих людей и как заработать денег, об этом же думают Индия и Китай. Но не думаю, что они станут на сторону Кремля

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Пономарев считает, что позиция стран видна на голосованиях в ООН
Пономарев считает, что позиция стран видна на голосованиях в ООН
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В отношении войны в Украине Китай, Бразилия и Индия не становятся на сторону России, а отстаивают собственные интересы. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Большинство стран мира, лидеров этих самых стран мира, думают про интересы прежде всего своих собственных граждан, и внешняя политика в общем всегда была еще более циничной, чем внутренняя", – сказал он.

По словам бизнесмена, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "думает, соответственно, как кормить своих людей".

"Он поэтому думает, каким образом использовать вот этот глобальный геополитический конфликт, чтобы Бразилия могла заработать денег. Ровно то же самое думает Китай. Но при этом я не думаю, что хоть одна из этих стран на самом деле станет на сторону Кремля", – считает Пономарев.

"Простой иллюстрацией" своего тезиса он назвал голосования в ООН "по всем принципиальным вопросам, которые ставит Россия".

"Эти страны последовательно воздерживаются. Просто с точки зрения украинской оптики в данном случае даже вот такой нейтралитет – это уже считается в пользу России. Он не в пользу России. Китай не будет поставлять России оружие. Китай – да, будет в России торговать и будет де-факто помогать России уходить от вот этих самых санкций тем, что будет покупать российские нефть и газ, но делать это с огромной скидкой в своих собственных интересах. И индусы будут делать то же самое", – подчеркнул Пономарев.

Он объяснил, что "надо просто понимать это как правила игры, которые сложились в международной политике".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине. 18 апреля да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.

21 апреля президент Бразилии в ответ на приглашение приехать в Украину объявил, что прибудет его помощник.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

26 апреля Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Индия, Китай, оружие, ООН, газ, санкции, война, Бразилия, нефть, Илья Пономарев, переговоры, вторжение, торговля, голосование, война России против Украины, конфликт
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