Повышение налогов приведет к массовым увольнениям и падению экономики – нардеп Цимбалюк

Михаил Цимбалюк: Малый, средний бизнес в случае принятия в редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они, конечно, будут сокращать рабочие места Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

"Если говорить о законопроекте № 5600, то это, извините, решили обложить налогами тех, кто работает. Малый, средний бизнес в случае принятия в редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они, конечно, будут сокращать рабочие места. И от этого проигрывает украинская экономика", – считает политик.

Цимбалюк добавил, что промышленность дает работу сотням тысяч украинцев, поэтому в случае кризиса на предприятиях люди останутся без работы, а повышение налогов для бизнеса спровоцирует тотальный рост цен также будет иметь негативное влияние на экономику и социальную ситуацию в стране.

"Пойдут цены вверх и это отразится на конечному потребителе, подорожает все. Начиная от квартир и заканчивая другими продуктами и продукцией", – заявил нардеп.