Повышение налогов приведет к массовым увольнениям и падению экономики – нардеп Цимбалюк

"Если говорить о законопроекте № 5600, то это, извините, решили обложить налогами тех, кто работает. Малый, средний бизнес в случае принятия в редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они, конечно, будут сокращать рабочие места. И от этого проигрывает украинская экономика", – считает политик.
Цимбалюк добавил, что промышленность дает работу сотням тысяч украинцев, поэтому в случае кризиса на предприятиях люди останутся без работы, а повышение налогов для бизнеса спровоцирует тотальный рост цен также будет иметь негативное влияние на экономику и социальную ситуацию в стране.
"Пойдут цены вверх и это отразится на конечному потребителе, подорожает все. Начиная от квартир и заканчивая другими продуктами и продукцией", – заявил нардеп.
7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотретьво втором чтении на шестой сессии.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".