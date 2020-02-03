Президент МАУ: Запись радиообмена – доказательство того, что не было предупреждений о рисках для полетов в Тегеране

Следует надеяться, что процесс компенсационных выплат семьям жертв катастрофы в Иране будет максимально ускорен, заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне. Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ запись переговоров иранского летчика с диспетчером подтвердила, что рейс PS752 был уничтожен ракетой, находясь в безопасной для полетов гражданской авиации зоне.

Дыхне: Призываю все страны, граждане которых пострадали в этой ужасной катастрофе, и международные организации объединить усилия для проведения расследования Фото: ЕРА

Телевизионный сюжет с записью радиообмена иранского пилота и диспетчера тегеранского аэропорта стал лишним доказательством того, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой в районе, признанном безопасным для полетов гражданской авиации. Об этом 3 февраля написал в Facebook президент МАУ Евгений Дыхне.

"С того самого момента, когда стало известно о катастрофе, авиакомпания занимала четкую и уверенную позицию относительно того, что гибель пассажиров и самолета вызвал внешний фактор. Между пилотами самолета МАУ и диспетчерами международного аэропорта Тегерана во время взлета происходил обычный радиообмен. Распространенное украинскими СМИ видео – еще одно доказательство того, что самолет МАУ был уничтожен ракетой и не было никаких ограничений, предупреждений от диспетчеров о том, что есть хотя бы какие-то риски для выполнения полетов гражданским воздушным судном в районе аэропорта", – написал глава авиакомпании.

Он призвал "не создавать очередных сенсаций вокруг катастрофы в Иране".

"Этот факт – еще один сигнал для мирового сообщества обратить дополнительное внимание на вопрос безопасности авиапространства. И я призываю все страны, граждане которых пострадали в этой ужасной катастрофе, и международные организации объединить усилия для обеспечения глубокого и полного проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа. Я также очень надеюсь, что процесс компенсационных выплат семьям будет максимально ускорен", – подчеркнул Дыхне.