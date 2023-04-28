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Президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину

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Президенты опубликовали фото на фоне здания, поврежденного из-за российской агрессии в Украине
Президенты опубликовали фото на фоне здания, поврежденного из-за российской агрессии в Украине
Фото: Zuzana Čaputová / Twitter

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли с визитом в Украину. Об этом Чапутова сообщила в Twitter.

"Наш первый совместный заграничный визит с президентом Павелом в Украину несет послание дружбы, солидарности и поддержки. Словакия, Чехия и Украина разделяют части общей истории – и мы также разделяем наше общее будущее", – написала она.

Павел в свою очередь подчеркнул, что Чехия и Словакия продолжат поддерживать Украину.

"Мы с Зузаной Чапутовой оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно видеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что нас объединяет", – написал политик.

Оба президента опубликовали совместные фото на фоне разрушенного дома. 

Чешское издание Denik N сообщило, что президенты прибыли в Киев сегодня утром на поезде. 

"Визит президентов сопровождается сиренами, сообщающими о воздушных налетах. Ночью россияне нанесли новые ракетные удары по нескольким украинским городам... Президенты сошли с поезда в Киеве всего через несколько часов после окончания ракетного обстрела Украины.", – отмечается в новости. 

По данным издания, Павел и Чапутова встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, посетят освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.

Запланирована также встреча с представителями крымских татар Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

Denik N отмечает, что это первый визит главы чешского государства в Украину с октября 2013 года: тогдашний президент Милош Земан встретился с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и посетил Донецк. 

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".

5 апреля Чехия объявила, что планирует предоставить Украине военную помощь еще на 600–700 млн крон ($28–32 млн).

Словакия также оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300самоходные установки Zuzana 2вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Кроме того, Словакия принимает участие в подготовке украинских военнослужащих в странах Европы.

17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 17 апреля минобороны Словакии сообщило, что все они отправлены в Украину.

Теги: Киев, Чехия, Словакия, Петр Павел, война России против Украины, визит, Зузана Чапутова
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