Президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину

"Наш первый совместный заграничный визит с президентом Павелом в Украину несет послание дружбы, солидарности и поддержки. Словакия, Чехия и Украина разделяют части общей истории – и мы также разделяем наше общее будущее", – написала она.
Our 1st joint visit abroad w/ @PresidentPavel is to #Ukraine, bringing a message of friendship, solidarity & support. #Slovakia, #Czechia and #Ukraine share parts of common history — and we also share our common future. pic.twitter.com/cMTmGMxuc0— Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) April 28, 2023
Павел в свою очередь подчеркнул, что Чехия и Словакия продолжат поддерживать Украину.
"Мы с Зузаной Чапутовой оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно видеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что нас объединяет", – написал политик.
Оба президента опубликовали совместные фото на фоне разрушенного дома.
Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je t * ké vid * t na vlastní o * i, * e Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a * ivoty vlastních ob * an * . V boji s agresorem chrání to, co je nám spole * né. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023
Чешское издание Denik N сообщило, что президенты прибыли в Киев сегодня утром на поезде.
"Визит президентов сопровождается сиренами, сообщающими о воздушных налетах. Ночью россияне нанесли новые ракетные удары по нескольким украинским городам... Президенты сошли с поезда в Киеве всего через несколько часов после окончания ракетного обстрела Украины.", – отмечается в новости.
По данным издания, Павел и Чапутова встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, посетят освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.
Запланирована также встреча с представителями крымских татар Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.
Denik N отмечает, что это первый визит главы чешского государства в Украину с октября 2013 года: тогдашний президент Милош Земан встретился с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и посетил Донецк.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.
22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".
5 апреля Чехия объявила, что планирует предоставить Украине военную помощь еще на 600–700 млн крон ($28–32 млн).
Словакия также оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300, самоходные установки Zuzana 2, вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".
23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Кроме того, Словакия принимает участие в подготовке украинских военнослужащих в странах Европы.
17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 17 апреля минобороны Словакии сообщило, что все они отправлены в Украину.