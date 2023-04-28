Президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину

"Наш первый совместный заграничный визит с президентом Павелом в Украину несет послание дружбы, солидарности и поддержки. Словакия, Чехия и Украина разделяют части общей истории – и мы также разделяем наше общее будущее", – написала она.

Our 1st joint visit abroad w/ @PresidentPavel is to #Ukraine, bringing a message of friendship, solidarity & support. #Slovakia, #Czechia and #Ukraine share parts of common history — and we also share our common future. pic.twitter.com/cMTmGMxuc0 — Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) April 28, 2023

Павел в свою очередь подчеркнул, что Чехия и Словакия продолжат поддерживать Украину.

"Мы с Зузаной Чапутовой оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно видеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что нас объединяет", – написал политик.

Оба президента опубликовали совместные фото на фоне разрушенного дома.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je t * ké vid * t na vlastní o * i, * e Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a * ivoty vlastních ob * an * . V boji s agresorem chrání to, co je nám spole * né. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Чешское издание Denik N сообщило, что президенты прибыли в Киев сегодня утром на поезде.

"Визит президентов сопровождается сиренами, сообщающими о воздушных налетах. Ночью россияне нанесли новые ракетные удары по нескольким украинским городам... Президенты сошли с поезда в Киеве всего через несколько часов после окончания ракетного обстрела Украины.", – отмечается в новости.

По данным издания, Павел и Чапутова встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, посетят освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.

Запланирована также встреча с представителями крымских татар Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

Denik N отмечает, что это первый визит главы чешского государства в Украину с октября 2013 года: тогдашний президент Милош Земан встретился с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и посетил Донецк.