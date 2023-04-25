При Минобороны Украины запускают офис поддержки перемен. Названа первая реформа, которую поддержал офис

О создании такого офиса Минобороны информировало 11 апреля.

"Запускаем офис поддержки перемен при Министерстве обороны Украины. Это совещательный орган, который должен стать платформой для трансформаций в Министерстве обороны. [...] Нашей ключевой задачей будут ускорение реформ и адвокация перемен в сфере обороны", – написала сегодня Марушевская.

Она отметила, что все сразу на высоком уровне охватить невозможно, поэтому будут постепенно запускаться направления "со сложившимся видением и мощными командами".

"Первая реформа, которую поддержит офис, – это реформа государственных закупок. Пока фокус будет на нелетальной номенклатуре (то, что в народе называют "тыловые закупки"). Эту проектную команду возглавит Арсен Жумадилов. После 24 февраля [2022 года] Арсен присоединился к армии и изнутри понимает проблематику", – объяснила Марушевская.

По ее словам, "команда Арсена будет оказывать экспертную поддержку эффективной реализации реформы".

Жумадилов подтвердил в Facebook, что поможет новому офису при Минобороны.

"Работа нашей проектной команды по реформе государственных закупок Минобороны будет фокусироваться на запуске отдельного профессионального института, который будет заниматься внедрением качественных и системных изменений в сфере государственных закупок для обеспечения непрерывности, устойчивости и управляемости системы снабжения для нужд ВСУ", – написал он.