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При Минобороны Украины запускают офис поддержки перемен. Названа первая реформа, которую поддержал офис

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О создании офиса Минобороны информировало 11 апреля
О создании офиса Минобороны информировало 11 апреля
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

При Министерстве обороны Украины начинает работу офис поддержки перемен, сообщила 25 апреля в Facebook его председатель Юлия Марушевская.

О создании такого офиса Минобороны информировало 11 апреля.

"Запускаем офис поддержки перемен при Министерстве обороны Украины. Это совещательный орган, который должен стать платформой для трансформаций в Министерстве обороны. [...] Нашей ключевой задачей будут ускорение реформ и адвокация перемен в сфере обороны", – написала сегодня Марушевская.

Она отметила, что все сразу на высоком уровне охватить невозможно, поэтому будут постепенно запускаться направления "со сложившимся видением и мощными командами".

"Первая реформа, которую поддержит офис, – это реформа государственных закупок. Пока фокус будет на нелетальной номенклатуре (то, что в народе называют "тыловые закупки"). Эту проектную команду возглавит Арсен Жумадилов. После 24 февраля [2022 года] Арсен присоединился к армии и изнутри понимает проблематику", – объяснила Марушевская.

По ее словам, "команда Арсена будет оказывать экспертную поддержку эффективной реализации реформы".

https://www.facebook.com/yulia.marushevska/posts/pfbid02tZrjUFZRicihDMmWr3J3AREQmzi4x64ZiQHoRETQj9vymcRfNtzEMNm1F4W7uWLPl

Жумадилов подтвердил в Facebook, что поможет новому офису при Минобороны.

"Работа нашей проектной команды по реформе государственных закупок Минобороны будет фокусироваться на запуске отдельного профессионального института, который будет заниматься внедрением качественных и системных изменений в сфере государственных закупок для обеспечения непрерывности, устойчивости и управляемости системы снабжения для нужд ВСУ", – написал он.

https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10159716270169580:251608053905290

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка". Министр обороны Алексей Резников  добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок, и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках

С 23 апреля в системе Prozorro стало доступно отображение информации о неоружейных оборонных закупках.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: реформы, Минобороны, Юлия Марушевская, военнослужащий, реформа, Арсен Жумадилов
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