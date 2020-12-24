Приглашения на инаугурацию Байдена еще не рассылали – Кулеба

Формат инаугурации избранного президента США Джо Байдена пока неизвестен, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Приглашения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пока не рассылали. Об этом на брифинге 24 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Инаугурацию Байдена готовят, формат инаугурации окончательно, по крайней мере по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не рассылались. Что касается визита президента... безусловно, визит президента Украины в США, как и визит президента США в Украину – это вопросы, которые постоянно находятся в нашей повестке дня и мы над ними работаем", – сказал министр.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.