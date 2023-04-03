"Просто какой-то испорченный телефон". Посол Израиля опроверг данные СМИ, что украинский МИД выражал ему недовольство, и рассказал, о чем шла речь на встрече

Речь об этом зашла в связи с сообщением ZN.UA от 20 марта, в котором говорится, что Бродского вызывали в МИД Украины "для обсуждения выполнения договоренностей, достигнутых во время состоявшегося в середине февраля визита в Киев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна". Якобы послу "было выражено недовольство" по ряду вопросов, которые касаются помощи Украине, противостоящей российской агрессии.

"Действительно, встреча состоялась. Это была нормальная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел Украины господином Максимом Субхом. И там обсуждались в совершенно нормальной и спокойной обстановке вопросы, которые связаны с последним визитом нашего министра иностранных дел. И те темы, которые поднимались тогда... То, что было указано в сообщении, – несколько вопросов вообще не поднимались на встрече. Я думаю, что это просто какой-то испорченный телефон. Хочется верить, что это какое-то непонимание – с чьей-то стороны. Потому что я присутствовал на этой встрече – ничего похожего там не было", – прокомментировал Бродский.

Он подчеркнул, что на встрече "были действительно серьезные вопросы", которые обсуждались израильской и украинской сторонами.

"Это касается нашей гуманитарной помощи Украине, это касается страхования рисков торговли и бизнес-проектов в Украине, это касается международных организаций. Кстати, Израиль поддержал не так давно мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского: 10 пунктов, о которых вы знаете. Мы говорили о том, чтобы Израиль более активно поддерживал продвижение этого мирного плана. Но весь разговор был в совершенно стандартном таком, знаете, дипломатическом ключе и на совершенно нормальных тонах. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю смысл этого сообщения", – заявил посол.

В числе вопросов, которые поднимались на той встрече, Бродский упоминал предоставление Украине оборудования для системы раннего оповещения о воздушных атаках.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

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