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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рада приняла закон, касающийся неприкосновенности нардепов, Пашинского отпустили под домашний арест. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 18 декабря.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: radiosvoboda.org, Верховна Рада України / Facebook

Закон №2237

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с поправками законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Этот документ предусматривает внесение сведений о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований только генеральным прокурором Украины. 

За законопроект проголосовал 291 народный депутат, документ не поддержали нардепы от "Голоса", "Батьківщини" и "Европейской солидарности". 

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать этот закон. В САП и НАБУ считают, что нормы этого документа угрожают их независимости. 

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что этот законопроект будет сводить на нет любые инициативы НАБУ и Госбюро расследований.

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сказала, что критика законопроекта является необоснованной

Резолюция по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. "За" проголосовало 65 стран. Против были 23 государства, среди которых Россия и Беларусь. 

Мера пресечения Пашинскому

Киевский апелляционный суд сегодня отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского из-под стражи под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет.

Въезд в РФ по загранпаспортам

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому украинцы с 1 марта 2020 года смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Это сократит время прохождения пограничного контроля, считают в правительстве. 

Продление особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса

Зеленский сегодня подписал закон, который продлевает срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года. Документ вступит в силу в день его опубликования. 

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ

Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. По словам адвоката, Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов. 

Импичмент Трампу

Вечером 18 декабря в Палате общин – нижней палате Конгресса США – начались слушания, на которых конгрессмены рассмотрят две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Сегодня в Палате общин должно состояться голосование по этим статьям. Если они будут приняты, пакет документов об импичменте будет отправлен в Сенат, который примет окончательное решение.

Теги: Верховная Рада, Россия, США, Украина, Сергей Пашинский, резолюция, законопроект, Генеральная Ассамблея ООН, НАБУ, САП, электронный браслет, Галина Янченко, импичмент Трампа
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