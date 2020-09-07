Разумков о роспуске Рады: Сейчас конституционных оснований для этого нет, но если они появятся – я выполню такое решение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинские власти не будут нарушать Конституцию, чтобы досрочно распустить парламент.

Разумков: Появятся ли основания для роспуска завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українським новинам", опубликованном 7 сентября, заявил, что сейчас нет конституционных оснований для роспуска парламента.

При этом Разумков отметил, что если причины для роспуска появятся, а президент Украины Владимир Зеленский издаст соответствующий указ – он его выполнит.

"Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. По состоянию на сегодня таких оснований нет. Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. Или не появятся, и новая каденция будет через четыре года. Посмотрим", – сказал Разумков.

20 мая Зеленский заявлял, что может распустить Верховную Раду, но причин для этого не видит. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать "Слугу народа" до тех пор, пока нардепы будут голосовать за "все важные законопроекты для страны".

"Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы (не дай бог) той или иной (мы понимаем, о чем я сейчас говорю) коммерческой группы, ее влияния на политикум Украины – в тот же час, не думая даже ни о чем, я буду распускать парламент", – сказал Зеленский.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%. Выборы состоялись после роспуска Верховной Рады Зеленским.

Фракция "Слуги народа" насчитывает 248 депутатов и является монобольшинством.