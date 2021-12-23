Разумков заявил, что в Украине, как и в России, наблюдается "очень плохая тенденция"

"Очень плохо, когда у президента нет политических оппонентов. Очень плохо, когда у президента есть личные враги. Политическая борьба – она другая. А у нас сегодня, к сожалению, политическая борьба превращается в политические репрессии. Если ты не соглашаешься с той или иной позицией президента – ты становишься не оппонентом, а личным врагом. Это очень плохая тенденция, которую мы наблюдаем в РФ", – сказал он.

По словам экс-спикера, "это не вариант для Украины".

"Мы – свободолюбивое государство", – подчеркнул Разумков.

При этом бывший спикер вспомнил об истории с пятым президентом, нардепом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко, который стал подозреваемым по делу о покупке угля в ОРДЛО в 2014 году.

Согласно опросу, проведенному в декабре Социологической группой "Рейтинг", президентский рейтинг возглавляют нынешний глава государства Владимир Зеленский (на ближайших выборах его поддержали бы 24,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором) и Порошенко (13,7%).