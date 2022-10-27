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ПОЛИТИКА

Резников пригласил министра обороны Японии в Украину

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Резников встретился с послом Японии в Киеве
Резников встретился с послом Японии в Киеве
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину министра обороны Японии Ясукадзу Хамаду. Об этом он сообщил в Twitter 27 октября.

Резников встретился с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.

"Мы очень ценим финансовую и гуманитарную помощь Японии Украине в это непростое время. Я отправил привет министру обороны Японии Ясукадзу Хамаде и пригласил его в гости в Украину", – написал министр.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Япония, помощь, Алексей Резников
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