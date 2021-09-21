"Слуга народа" определилась с кандидатами на должность главы аппарата Рады. Одного из них называли "смотрящим" за Разумковым

По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы Фото: rada.gov.ua

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – написала она.

Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.

Перед этим, в конце июня того же года "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова "не дают покоя" Офису президента. Поэтому, чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.

Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.

По данным "Украинской правды", Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, пишет издание.