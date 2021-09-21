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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" определилась с кандидатами на должность главы аппарата Рады. Одного из них называли "смотрящим" за Разумковым

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По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы
По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы
Фото: rada.gov.ua

Фракция "Слуга народа" на заседании 20 сентября рассмотрела вопрос о кандидатах на должность главы аппарата Верховной Рады.

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – написала она. 

Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.

Перед этим, в конце июня того же года "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова "не дают покоя" Офису президента. Поэтому, чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.

Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.

По данным "Украинской правды", Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, пишет издание.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Его включили в повестку Рады на этой неделе, но Разумков заявлял, что проект закона не готов к рассмотрению в Раде. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Михаил Теплюк, назначение, Павел Фролов, Вячеслав Штучный
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