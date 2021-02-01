"Слуга народа" соберется сегодня на заседание. СМИ пишут, что Дубинского исключат из фракции за хамство

25 января состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, предложил нардепу Александру Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился и между ними произошла перепалка. Сегодня члены монобольшинства снова соберутся на заседание и рассмотрят вопрос исключения Дубинского. Голосов, по данным НВ, собрали "с запасом".

По данным СМИ, сегодня на заседании фракции официально сообщат об исключении Дубинского из ее состава Фото: Слуга Народу / Facebook

Пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" 1 февраля в 18.00 соберется на заседание, один из вопросов повестки дня – объявление результатов голосования за вероятное исключение нардепа Александра Дубинского из состава фракции.

Об этом представитель парламентского монобольшинства Александр Качура написал в Telegram.

По данным НВ, голоса за исключение Дубинского из фракции уже собраны, "даже с запасом".

"Сегодня председатель фракции [Давид Арахамия] официально сообщит эти результаты", – рассказал собеседник издания.

Переломным моментом в ситуации с исключением Дубинского для фракции стало его "хамское обращение к президенту Владимиру Зеленскому в последних телеэфирах и постоянная дестабилизация президентской команды", пишет НВ.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошла перепалка, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.