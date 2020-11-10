Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 тыс. грн в месяц

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года составило 211 млн грн, в 2019 году из госбюджета на содержание КСУ выделили 254 млн грн, сообщили в суде.

Зарплата судьи КСУ зависит от стажа работы, ученой степени и доступа к государственной тайне Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины было потрачено около 2,5 млн грн. Такую информацию предоставили в КСУ в ответе на запрос "Радио Свобода".

Средний размер зарплаты судьи КСУ – 254 тыс. грн в месяц.

Зарплаты судей различаются, на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, подчеркнули в суде.

В случае отставки судья КСУ имеет право на выплату выходного пособия.

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года составило 211 млн грн, в 2019 году на содержание суда было выделено 254 млн грн, отмечено в сообщении.

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко 2 ноября сообщила, что внесет в парламент представление о сокращении финансирования Конституционного Суда Украины.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.