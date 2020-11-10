ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 тыс. грн в месяц

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года составило 211 млн грн, в 2019 году из госбюджета на содержание КСУ выделили 254 млн грн, сообщили в суде.

Зарплата судьи КСУ зависит от стажа работы, ученой степени и доступа к государственной тайне
Зарплата судьи КСУ зависит от стажа работы, ученой степени и доступа к государственной тайне
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины было потрачено около 2,5 млн грн. Такую информацию предоставили в КСУ в ответе на запрос "Радио Свобода".

Средний размер зарплаты судьи КСУ – 254 тыс. грн в месяц.

Зарплаты судей различаются, на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, подчеркнули в суде.

В случае отставки судья КСУ имеет право на выплату выходного пособия.

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года составило 211 млн грн, в 2019 году на содержание суда было выделено 254 млн грн, отмечено в сообщении.

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко 2 ноября сообщила, что внесет в парламент представление о сокращении финансирования Конституционного Суда Украины.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

Теги: зарплата, Конституционный Суд, судьи, КСУ, финансирование, Галина Янченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS