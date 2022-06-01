США будут помогать Украине в защите от войны, развязанной РФ, столько, сколько понадобится – посол

"Я присоединяюсь к людям по всему миру, которые вдохновляются мужеством, креативностью и решительностью украинского народа. В этот критический момент наше послание является четким: США стоят рядом с украинским народом в защите суверенной, независимой и демократической Украины. Мы будем помогать Украине защищаться от российской неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны. Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помогать вам защищать вашу страну, ваши дома, вашу свободу и вашу демократию. И мы будем делать это, поддерживая Украину, столько, сколько понадобится", – сказала она.
Бринк заявила, что украинцы очень пострадали в противостоянии российской агрессии.
"Не только сейчас, а с тех пор, как Россия впервые вторглась восемь лет назад. Мы будем добиваться привлечения к ответственности за военные преступления и другие зверства, совершенные российскими вооруженными силами, используя все доступные средства", – сказала дипломат.
По словам посла, она заинтересована в том, чтобы при распределении одобренной США помощи Украине в размере $40 млрд ее получили те, кто в ней действительно нуждается.
"Я знаю, что оборона Украины – это также оборона Европы. И она является чрезвычайно важной для США. Я горжусь, что президент [Джо] Байден назначил меня представлять американский народ в это сложное время. И я знаю, что Украина победит благодаря вашему мужеству, сплоченности, решимости и поддержке ваших друзей и партнеров. И когда вы победите, мы и в дальнейшем будем поддерживать вас и ваше право определять ваше будущее и прокладывать свой собстенный путь", – заявила Бринк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Interested in U.S. priorities under the leadership of @USAmbKyiv? Hear from her directly how we support Ukraine now and what we’re focused on for the future. pic.twitter.com/RdlX4Su6xF— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 1, 2022
Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.
Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.
Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.