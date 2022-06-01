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США будут помогать Украине в защите от войны, развязанной РФ, столько, сколько понадобится – посол

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Бринк стала новым послом США в Украине
Бринк стала новым послом США в Украине
Фото: U.S. Embassy Slovakia / Facebook

США продолжат поддерживать Украину в борьбе против российской агресии столько, сколько понадобится. Об этом заявила новый посол США в Киеве Бриджит Бринк во время видеообращения, опубликованного в Twitter посольства 1 июня.

"Я присоединяюсь к людям по всему миру, которые вдохновляются мужеством, креативностью и решительностью украинского народа. В этот критический момент наше послание является четким: США стоят рядом с украинским народом в защите суверенной, независимой и демократической Украины. Мы будем помогать Украине защищаться от российской неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны. Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помогать вам защищать вашу страну, ваши дома, вашу свободу и вашу демократию. И мы будем делать это, поддерживая Украину, столько, сколько понадобится", – сказала она.

Бринк заявила, что украинцы очень пострадали в противостоянии российской агрессии.

"Не только сейчас, а с тех пор, как Россия впервые вторглась восемь лет назад. Мы будем добиваться привлечения к ответственности за военные преступления и другие зверства, совершенные российскими вооруженными силами, используя все доступные средства", – сказала дипломат.

По словам посла, она заинтересована в том, чтобы при распределении одобренной США помощи Украине в размере $40 млрд ее получили те, кто в ней действительно нуждается.

"Я знаю, что оборона Украины – это также оборона Европы. И она является чрезвычайно важной для США. Я горжусь, что президент [Джо] Байден назначил меня представлять американский народ в это сложное время. И я знаю, что Украина победит благодаря вашему мужеству, сплоченности, решимости и поддержке ваших друзей и партнеров. И когда вы победите, мы и в дальнейшем будем поддерживать вас и ваше право определять ваше будущее и прокладывать свой собстенный путь", – заявила Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИДПо данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, посольство США, война России против Украины, Бриджит Бринк
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