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Суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

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Наумов, по данным СМИ, выехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения
Наумов, по данным СМИ, выехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения
Фото: radiosvoboda.org

12 июля специальный совет суда в сербском городе Ниш отклонил запрос Украины на экстрадицию бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, задержанного в 2022 году в Сербии после бегства из Украины. Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на свою балканскую службу.

Дело бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии, суд направил на рассмотрение в Апелляционный суд и "срока принятия нового решения нет", отмечают журналисты.

7 июня 2022 года Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе сербского города Ниш, отмечает "BBC News Україна"

Проект "Радіо Свобода" "Схемы" утверждают, что запрос на экстрадицию Наумова Офис генерального прокурора Украины направил в Сербию в сентябре.

"В запросе прокуроры сообщили, что в Украине Наумову объявили два подозрения – "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн. Отдельно прокуроры подчеркнули, что гарантируют содержание Наумова под стражей в Украине и его возвращение на территорию Сербии для отбывания наказания по приговору сербского суда, заслушивающего дело относительно вероятного отмывания им денег", – пишут журналисты.

По данным "Радіо Свобода", Наумов на судебных заседаниях в Сербии заявлял, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Украину.

Контекст:

Наумов начал работу в СБУ в 2019 году – вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен (Баканова уволили 2022 году). 

Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Нескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске

По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). 

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина". 

18 июня в Госбюро расследований заявили, что Наумов может быть причастен к передаче спецслужбам РФ секретной документации о Чернобыльской АЭС. Агентство Reuters позже сообщило, что Россия смогла быстро захватить ЧАЭС именно благодаря своим агентам в Украине.

26 октября ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Сербия, экстрадиция, украинец, суд, Андрей Наумов
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