Суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

Наумов, по данным СМИ, выехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения Фото: radiosvoboda.org

Дело бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии, суд направил на рассмотрение в Апелляционный суд и "срока принятия нового решения нет", отмечают журналисты.

7 июня 2022 года Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе сербского города Ниш, отмечает "BBC News Україна".

Проект "Радіо Свобода" "Схемы" утверждают, что запрос на экстрадицию Наумова Офис генерального прокурора Украины направил в Сербию в сентябре.

"В запросе прокуроры сообщили, что в Украине Наумову объявили два подозрения – "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн. Отдельно прокуроры подчеркнули, что гарантируют содержание Наумова под стражей в Украине и его возвращение на территорию Сербии для отбывания наказания по приговору сербского суда, заслушивающего дело относительно вероятного отмывания им денег", – пишут журналисты.

По данным "Радіо Свобода", Наумов на судебных заседаниях в Сербии заявлял, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Украину.