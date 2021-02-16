Ткаченко заявил, что не считает Дубинского элементом "русской сети дезинформации"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал нардепа Александра Дубинского, внесенного в санкционный список США, талантливым человеком. Саму ситуацию с вмешательством в выборы США министр считает "достаточно спорной".

Ткаченко: Как бы мы к нему ни относились, но талант у него есть Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью "BBC Украина" заявил, что не считает своего бывшего коллегу по фракции "Слуга народа" Александра Дубинского элементом "русской сети дезинформации".

"С одной стороны, безусловно, это талантливый человек. Как бы мы к нему ни относились, но талант у него есть. Но, с другой стороны, история с разговорами по поводу американских выборов и так далее, на мой взгляд, была достаточно спорной. Оправданы ли санкции из-за этого? Мне трудно что-то сказать", – прокомментировал он.

Дубинский и Ткаченко до ухода в политику оба работали на телеканале "1+1". Ткаченко был руководителем канала, а Дубинский работал ведущим программы "Гроші" и вел авторский проект "Дубинизмы".

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.