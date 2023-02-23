ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада зарегистрировала проект постановления о лишении Трухина депутатского мандата

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп признал вину за предложение взятки правоохранителю
Нардеп признал вину за предложение взятки правоохранителю
Фото: Александр Трухин / Facebook

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №9056 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Трухина.

22 февраля на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины стало известно, что он пошел на сделку со следствием и признал вину в предложении взятки полицейскому.

"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины ВР Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Трухина Александра Николаевича, избранного в одномандатном избирательном округе №40 Днепропетровской области в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", – говорится в проекте постановления.

Решение, которым ВАКС утвердил соглашение и признал его виновным, является основанием для досрочного прекращения полномочий Трухина. Во время подписания соглашения было оценено, за что именно Трухин предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что предложение взятки никак не касалось участия депутата в самой аварии, а потому преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем максимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 68 тыс. грн).

Депутат обязался в течение месяца заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, а именно – на проект United24 "Армия дронов". Залог, который депутат вносил во время следствия, 49,6 тыс. грн, суд также предложил передать ВСУ.

Контекст:

Трухина подозревают в попытке подкупа полицейских после ДТП, произошедшего 23 августа 2021 года в Киеве с участием трех автомобилей, в одном из которых был Трухин. 

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Фраза с видео "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду" стала крылатой. 

Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.

24 августа ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин

7 сентября 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских, в декабре дело отправили в суд

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, штраф, ВСУ, взятка, мандат, Слуга народа, ВАКС, Александр Трухин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (27406)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (24695)
3
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (15284)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (12015)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (9068)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5947)
7
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью (5892)
8
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (5803)
 
 
 
 