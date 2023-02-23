Рада зарегистрировала проект постановления о лишении Трухина депутатского мандата

22 февраля на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины стало известно, что он пошел на сделку со следствием и признал вину в предложении взятки полицейскому.
"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины ВР Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Трухина Александра Николаевича, избранного в одномандатном избирательном округе №40 Днепропетровской области в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", – говорится в проекте постановления.
Решение, которым ВАКС утвердил соглашение и признал его виновным, является основанием для досрочного прекращения полномочий Трухина. Во время подписания соглашения было оценено, за что именно Трухин предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что предложение взятки никак не касалось участия депутата в самой аварии, а потому преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем максимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 68 тыс. грн).
Депутат обязался в течение месяца заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, а именно – на проект United24 "Армия дронов". Залог, который депутат вносил во время следствия, 49,6 тыс. грн, суд также предложил передать ВСУ.
Трухина подозревают в попытке подкупа полицейских после ДТП, произошедшего 23 августа 2021 года в Киеве с участием трех автомобилей, в одном из которых был Трухин.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Фраза с видео "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду" стала крылатой.
Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.
После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.
24 августа ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин.
7 сентября 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских, в декабре дело отправили в суд.