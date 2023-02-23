Рада зарегистрировала проект постановления о лишении Трухина депутатского мандата

22 февраля на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины стало известно, что он пошел на сделку со следствием и признал вину в предложении взятки полицейскому.

"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины ВР Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Трухина Александра Николаевича, избранного в одномандатном избирательном округе №40 Днепропетровской области в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", – говорится в проекте постановления.

Решение, которым ВАКС утвердил соглашение и признал его виновным, является основанием для досрочного прекращения полномочий Трухина. Во время подписания соглашения было оценено, за что именно Трухин предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что предложение взятки никак не касалось участия депутата в самой аварии, а потому преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем максимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 68 тыс. грн).

Депутат обязался в течение месяца заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, а именно – на проект United24 "Армия дронов". Залог, который депутат вносил во время следствия, 49,6 тыс. грн, суд также предложил передать ВСУ.