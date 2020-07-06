Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого самолета, умер Эннио Морриконе. Главное за день

Гибель рейса МАУ

Украинские власти "с самого первого дня" не исключали, что обратятся в Международный суд ООН по делу о крушении рейса "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими средствами ПВО 8 января 2020 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, Иран отказывается от переговоров о досудебном урегулировании.

Обвинительный акт по делу Пашинского

Государственное бюро расследований вручило бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса в 2016 году. Нардеп назвал документ "фейковым и фальшивым".

COVID-19, снижение

За последние сутки в Украине подтвердили 543 случая инфицирования коронавирусом, это на 280 меньше, чем накануне.

Уханьский груз

В Киев прибыл первый поезд из китайского Уханя с 43 контейнерами грузов. Доставлены контейнеры с сульфатом магния, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, изделиями легкой промышленности и т.д. Маршрут поезда пролегал через территории четырех стран и составил более 9,5 тыс. км.

Санкции по "закону Магнитского"

Правительство Соединенного Королевства опубликовало список из 47 человек, в отношении которых введены национальные санкции в рамках "поправок Магнитского". В перечне 25 граждан РФ, среди них – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ушла легенда

Знаменитый композитор Эннио Морриконе умер в одной из римских клиник на 92-м году жизни. Он попал в больницу несколько дней назад с переломом бедренной кости.

Морриконе – один из самых известных современных композиторов. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

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