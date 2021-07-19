Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию по интеграции в ЕС, Шмыгаль заявил о запуске пятого этапа вакцинации. Главное за день

Декларация Батумского саммита
Президенты Украины, Грузии и Молдовы Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Майя Санду подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграции. Три страны договорились сотрудничать с европейскими институтами по реализации положений соглашений об ассоциации с ЕС и углубленной зоны свободной торговли.
Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что народы Украины, Грузии и Молдовы "заслуживают европейской перспективы".
Грузия помиловала украинских моряков
Накануне рабочего визита Зеленского в Грузию власти страны помиловали украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в ноябре 2020 года. Президент Украины поблагодарил Грузию и заявил, что "это решение соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили сообщил, что власти Грузии помиловали Хомича, Дьяченко, а также бывшего офицера Службы государственной охраны Грузии Михаила Батурина вынужденно.
По словам Саакашвили, Зеленский "проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия – Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду".
Вакцинация от COVID-19 в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 июля заявил, что на этой неделе в стране начнется пятый этап вакцинации.
"Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы привить всех желающих", – сказал он.
Шмыгаль предложил развернуть прививочные пункты в аэропортах и наземных пунктах пропуска через границу.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину.
Эксперт Минздрава по эпидемиологии Наталья Виноград заявила, что наибольший риск для страны представляют туристы. Они могут завезти новые штаммы вируса из Турции, Египта и Европы.
Новый спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине
На пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине 19 июля назначен финский дипломат Микко Киннунен. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что от Киннунена украинская сторона ожидает помощи в установлении мира.
ГБР проверит решение Верховного Суда
В Кассационный админсуд в составе Верховного Суда поступил запрос Госбюро расследований о предоставлении документов по рассмотрению дела по иску уволенного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого к Зеленскому.
Украинский журналист Даниил Мокрик назвал расследование ГБР по делу Тупицкого "диким стыдом".
"Банковая – это же офис юридического креатива, уже не впервые", – заявил журналист.