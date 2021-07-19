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Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию по интеграции в ЕС, Шмыгаль заявил о запуске пятого этапа вакцинации. Главное за день

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Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили подписали декларацию о европейской интеграции
Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили подписали декларацию о европейской интеграции
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 19 июля.

Декларация Батумского саммита

Президенты Украины, Грузии и Молдовы Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Майя Санду подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграцииТри страны договорились сотрудничать с европейскими институтами по реализации положений соглашений об ассоциации с ЕС и углубленной зоны свободной торговли.

Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что народы Украины, Грузии и Молдовы "заслуживают европейской перспективы".

Грузия помиловала украинских моряков

Накануне рабочего визита Зеленского в Грузию власти страны помиловали украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в ноябре 2020 года. Президент Украины поблагодарил Грузию и заявил, что "это решение соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили сообщил, что власти Грузии помиловали Хомича, Дьяченко, а также бывшего офицера Службы государственной охраны Грузии Михаила Батурина вынужденно. 

По словам Саакашвили, Зеленский "проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия – Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду".

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 июля заявил, что на этой неделе в стране начнется  пятый этап вакцинации.

"Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы привить всех желающих", – сказал он.

Шмыгаль предложил развернуть прививочные пункты в аэропортах и наземных пунктах пропуска через границу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину.

Эксперт Минздрава по эпидемиологии Наталья Виноград заявила, что наибольший риск для страны представляют туристы. Они могут завезти новые штаммы вируса из Турции, Египта и Европы.

Новый спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине

На пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине 19 июля назначен финский дипломат Микко Киннунен. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что от Киннунена украинская сторона ожидает помощи в установлении мира.

ГБР проверит решение Верховного Суда

В Кассационный админсуд в составе Верховного Суда поступил запрос Госбюро расследований о предоставлении документов по рассмотрению дела по иску уволенного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого к Зеленскому.

Украинский журналист Даниил Мокрик назвал расследование ГБР по делу Тупицкого "диким стыдом".

"Банковая – это же офис юридического креатива, уже не впервые", – заявил журналист.

Теги: Украина, Грузия, ОБСЕ, Михаил Саакашвили, Конституционный Суд, Батуми, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, КСУ, Евросоюз, Саломе Зурабишвили, Шарль Мишель, Майя Санду, Денис Шмыгаль, ГБР, Виктор Ляшко, Наталья Виноград, Микко Киннунен
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