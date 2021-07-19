В Верховный Суд поступил запрос ГБР о предоставлении документов по делу Тупицкого

В сообщении напомнили, что 14 июля Верховный Суд удовлетворил иск Тупицкого к главе государства.

"Рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, на веб-сайте Верховного Суда анонсировались судебные заседания, а также сообщалось о всех этапах рассмотрения дела. Из запроса ГБР, который поступил в суд, следует, что Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Верховный Суд напоминает, что, в соответствии со ст. 129 Конституции Украины, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права", – отметили в сообщении.

В суде подчеркнули, что Конституция Украины гарантирует независимость и неприкосновенность судей.

"Влияние на судью любым способом запрещено. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решения, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – заявили в Верховном Суде.