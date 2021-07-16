ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Тупицкому сообщили о новом подозрении – несанкционированное вмешательство в систему казначейства и подделка информации

Указ об отстранении Тупицкого отменен Верховным судом, но решение суда не может вступить в силу до результатов обжалования
Указ об отстранении Тупицкого отменен Верховным судом, но решение суда не может вступить в силу до результатов обжалования
Фото: ccu.gov.ua

Офис генпрокурора сообщил возглавлявшему Конституционный суд Украины Александру Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", – сказано в сообщении.

Имя подозреваемого в сообщении не приводится, но информацию о том, что Тупицкий пришел сегодня в Офис генпрокурора для получения очередного сообщения о подозрении, ведомство подтвердило УНН.

По данным следствия, экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи ГБР.

Контекст:

Тупицкий уже фигурирует деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Это дело сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский пояснял, что до результатов обжалования решение Верховного суда не может вступить в законную силу

Теги: Конституционный Суд, госказначейство, КСУ, документы, подозрение, подделка, судья, Александр Тупицкий, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
"Клубничка", "Опять 18". Брежнева надела облегающий топ
"Клубничка", "Опять 18". Брежнева надела облегающий топ
"Отношения "продюсер – артист" рано или поздно заканчиваются". Monatik заявил, что больше не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya
"Отношения "продюсер – артист" рано или поздно заканчиваются". Monatik заявил, что больше не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya
"Самец". Цибульская отреагировала на новое селфи Dzidzio после стрижки бороды
"Самец". Цибульская отреагировала на новое селфи Dzidzio после стрижки бороды
  "Закрыла гештальты". Злата Огневич в новом клипе показала, как переживает свадьбу возлюбленного с другой. Видео
  "Закрыла гештальты". Злата Огневич в новом клипе показала, как переживает свадьбу возлюбленного с другой. Видео
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Он взрослый человек". 23-летняя Мусиенко высказалась о романе с Вакарчуком
"Он взрослый человек". 23-летняя Мусиенко высказалась о романе с Вакарчуком
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале
Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS