Тупицкому сообщили о новом подозрении – несанкционированное вмешательство в систему казначейства и подделка информации

Указ об отстранении Тупицкого отменен Верховным судом, но решение суда не может вступить в силу до результатов обжалования Фото: ccu.gov.ua

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", – сказано в сообщении.

Имя подозреваемого в сообщении не приводится, но информацию о том, что Тупицкий пришел сегодня в Офис генпрокурора для получения очередного сообщения о подозрении, ведомство подтвердило УНН.

По данным следствия, экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи ГБР.